Auto tampona camion con materiale edile: un ferito e "regionale" in tilt

MONTEBELLO VICENTINO - Poteva avere conseguenze molto più gravi l'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi (venerdì 28 febbraio), lungo la regionale 11 in direzione di Verona, in via Fracanzana a Montebello Vicentino, per un tamponamento tra un’auto, una Volkswagen Golf, e un furgone: ferito, in maniera non grave il conducente della vettura.



Il furgone, che trasportava materiale edile, ha perso parte del carico tra cui un "tombino" in cemento di 1 mq caduto sull’asfalto e che per fortuna ha solo sfiorato l'auto. La squadra dei vigili del fuoco arrivati da Arzignano, ha messo in sicurezza i mezzi e coadiuvato la sicurezza della regionale - il cui traffico è andato in tilt - fino all’arrivo della polizia locale. Il ferito è stato preso in cura dai sanitari del Suem e portato in pronto soccorso, all'ospedale di Arzignano, per ulteriori controlli: le sue condizioni non destano preoccupazione.

La polizia locale ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei pompieri sono terminate dopo circa un’ora.

Ultimo aggiornamento: 19:37

