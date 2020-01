Audi coupé contro il guardrail sull'A31, il conducente ferito resta incastrato dentro

VICENZA - Perde il controllo della sua Audi coupé lungo l'autostrada A31, tra i caselli di Vicenza Nord e Dueville in direzione Piovene. È accaduto oggi, 26 gennaio, verso le 15.30. L'Audi èfinita contro il guardrail dopo la perdita di controllo del conducente, rimasto ferito e impossibilitato a uscire dall'abitacolo. Una squadra dei pompieri arrivati da Vicenza ha messo in sicurezza l’Audi ed estratto il conducente rimasto bloccato al posto guida. L’uomo è stato stabilizzato dai sanitari del SUEM e trasferito in ambulanza in ospedale. Sul posto anche il personale ausiliario dell’autostrada e la polstrada.



Ultimo aggiornamento: 18:15

