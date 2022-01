Perde il controllo della sua auto e finisce contro un pullman in sosta: ragazzo gravissimo

VICENZA - Un automobilista di 22 anni ha perso il controllo della sua auto questa mattina, 1 gennaio, poco prima delle 8, sulla strada Marosticana nel comune di Vicenza. Dopo aver impattato contro una campana per la raccolta del vetro è finito contro la ringhiera di un deposito dei bus e, infine, contro un pullman. Due squadre dei vigili del fuoco in azione per estrarre il ragazzo dall'auto: caricato sull'ambulanza del Suem è stato portato in ospedale a Vicenza in gravi condizioni. Sul posto per i rilievi la polizia locale.