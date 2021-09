Cade sulla strada delle gallerie e si rompe un femore: assistito dal figlio fisioterapista ed elitrasportato

VALLI DEL PASUBIO - Questa mattina, intorno alle 9.15, l'elicottero di Verona emergenza è stato inviato lungo la Strada delle Gallerie per un escursionista che, scivolato, si era procurato una sospetta frattura del femore. Mentre una squadra del Soccorso alpino di Schio raggiungeva a piedi il punto dell'incidente e un'altra si portava a Bocchetta Campiglia, campo base per l'equipaggio, l'elicottero ha sbarcato in hovering, cioè con manovra a sostentamento verticale, nelle vicinanze della 30a galleria un tecnico di elisoccorso e l'équipe medica.

Prestate le prime cure a G.D.B., 77 anni, di Malo, che si trovava assieme al figlio fisioterapista, che lo ha assistito, i soccorritori lo hanno assicurato alla barella e caricato a bordo con il verricello, per poi trasportarlo all'ospedale di Santorso.