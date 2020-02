Si schianta con il motorino contro la BMW che esce dal garage,18enne in ospedale

SCHIO (VICENZA) - Si schianta con il motorino a 18 anni e finisce all'ospedale. L'incidente è successo questa mattina, poco prima delle 8, quando la ragazza, S.M. residente a Schio, era in sella al suo ciclomotore e stava percorrendo via Santa Croce in direzione via XXIX Aprile. Giunta all'altezza di un accesso privato, si è scontrata con la parte laterale di una BMW, condotta da una 30enne residente a Schio, che uscendo da un'area privata, si stava immettendo in via Santa Croce. L'impatto a terra è stato violento, la 18enne è stata portata all'ospedale, ma le sue condizioni non sembrano gravi.

