Pauroso incidente a Schio: la Mercedes ruota su se stessa per due volte Foto

La Mercedes classe A200 percorreva via Maranese con direzione Marano Vicentino. All'altezza del Km 7, per cause in corso d'accertamento da parte degli agenti intervenuti, il conducente de mezzo ha perso il controllo del veicolo andando ad urtare con lo spigolo anteriore destro contro un albero a grosso fusto presente sulla destra della carreggiata. A seguito della collisione, la Mercedes è ruotata in senso orario di 90° andando così ad invadere l'opposto senso di marcia. Dopodiché la Mercedes ha urtato con la ruota posteriore sinistra una vettura BMV X3, condotta da un 65enne residente a Schio, che stava percorrendo via Maranese con direzione Schio. A seguito della urto, la Mercedes è roteata ancora su se stessa fermandosi nella propria corsia di marcia mentre la BMW è finita con la parte anteriore contro una recinzione posta sulla destra rispetto al proprio senso di marcia. Il conducente della Mercedes è stato trasportato con ambulanza all'ospedale di Santorso, ove risulta tutt'ora ricoverato, mentre il conducente della BMW è rimasto illeso.





