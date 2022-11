Scontro tra due auto di prima mattina, palo mezzo abbattuto

SANTORSO - Alle 7 di oggi domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP350 in Via 4 Novembre a Santorso per un incidente tra due auto: una persona ferita. I pompieri accorsi da Schio, hanno messo in sicurezza i mezzi e un palo dell’illuminazione pericolante, mentre uno dei due conducenti rimasto ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del 118 per essere portato in ambulanza al pronto soccorso del locale ospedale. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate alle 8.30.