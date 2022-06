Scontro T-Cross e Bmw alla rotatoria: feriti i due conducenti di 22 e 31 anni Foto

SANTORSO - Alle 13:10 di oggi, mercoledì 1. giugno, due pattuglie della Polizia locale Alto Vicentino di Schio sono intervenute in via delle Garziere a Santorso per un incidente con feriti. «Un'auto VW T-Cross condotta da un 22enne, proveniente da Piovene Rocchette - spiegano gli agenti - si immetteva nella rotatoria svoltando a sinistra con direzione Thiene. Dopo aver percorso i primi metri, per cause in accertamento, il conducente perdeva il controllo del mezzo finendo contro lo spigolo sinistro di una Bmw X2, condotta da una 31enne, che stava percorrendo la medesima via con direzione Santorso».

A seguito dell'urto il T-Cross si ribaltava per poi fermarsi fuori dalla carreggiata: i conducenti venivano entrambi trasportati con autoambulanza presso il vicino pronto soccorso con ferite lievi.

Il traffico subiva dei rallentamenti e veniva regolamentato da due pattuglie del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino.