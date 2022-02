SAN VITO DI LEGUZZANO (VICENZA) - Incidente in auto alle tre di notte di domenica 13 febbraio in via Roma a San Vito di Leguzzano: ferito gravemente un ragazzo di 23 anni, residente a Malo. Il giovane, M.D.Z., ha perso il controllo dell'auto, una Bmw, ed è finito contro il muretto di una abitazione. I residenti, spaventati dal botto, sono usciti in strada e hanno dato l'allarme: sul posto l'ambulanza e i vigili del fuoco.