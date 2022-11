Suora travolta e uccisa sulla Valsugana, traffico bloccato

ROSA' - Una religiosa è morta in un incidente avvenuto stamani, 15 novembre 2022, lungo la SS47 Valsugana, a Rosà (Vicenza). A causa del sinistro, la carreggiata è stata chiusa al traffico, in entrambe le direzioni. Sul posto sono presenti tecnici dell'Anas e le Forze dell'Ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile.