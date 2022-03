Scontro violento in Riviera Berica, rimane incastrato tra le lamiere, estratto dai pompieri: è grave, ricoverato in codice rosso

AGUGLIARO - Violento impatto, automobilista rimane intrappolato tra le lamiere dell'auto. E' grave ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale in codice rosso. Poco dopo le 10.30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la sp 247 Riviera Berica ad Agugliaro, all'incrocio con via Pilastro del comune di Campiglia dei Berici, per un incidente tra due auto: un uomo è rimasto ferito gravemente. Il primo intervento di soccorso è stato effettuato da parte di un pompiere di passaggio, prima dell’arrivo della squadra di Lonigo. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi ed utilizzando cesoie, martinetti e divaricatori idraulici estratto il conducente, rimasto incastrato all’interno della Ford Focus.

APPROFONDIMENTI NORDEST Auto distrutte nel botto, uomo prigioniero delle lamiere TRIESTE Col monopattino elettrico si schianta contro un'auto: 40enne... PRADAMANO Scontro tra auto e furgoncino, due feriti, uno è grave ORSAGO/SACILE Frontale sulla Pontebbana, pensionato in condizioni disperate, un... TREVISO Frontale in autostrada: addio a don Feltrin. Il sindaco sconvolto:...

Il ferito è stato stabilizzato dai sanitari del SUEM ed elitrasportato in codice rosso all’ospedale di Vicenza. Illeso il conducente della Mercedes Cla. Sul posto la polizia locale per la deviazione del traffico e i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.