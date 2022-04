Perde il controllo e si rovescia con la Citroen: ragazza 19enne ferita incastrata nell'abitacolo durante la notte

CASTELGOMBERTO - Durante la notte di venerdì 29 aprile i vigili del fuoco sono intervenuti in via della Scienza a Castelgomberto per un’auto finita rovesciata su un fianco, dopo la perdita di controllo della conducente rimasta ferita. i pompieri arrivati da Arzignano, hanno messo in sicurezza la Citroen C 2, ed estratto la giovane ragazza 19enne rimasta incastrata nell’abitacolo.

APPROFONDIMENTI PIAZZOLA/VILLAFRANCA Frontale tra Suv Maserati e Bmw: 53enne morto, 5 feriti (4 cinesi),... POJANA MAGGIORE Frontale fra due auto: due donne e un uomo estratti feriti dalle... TRAGEDIA AD AGUGLIARO Tragedia ad Agugliaro. Incidente fra moto e auto: famiglia distrutta.... SCHIO Schianto tra quattro auto, una si cappotta: persona incastrata e tre... BASSANO E ROSSANO Doppio schianto poco dopo mezzanotte: frontale fra due auto e... BASSANO/DUEVILLE Perdono il controllo dell'auto e si rovesciano: feriti i due...

La donna è stata assistita dal personale sanitario del Suem per essere poi trasferita in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.