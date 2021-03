Va al lavoro all'alba e si schianta contro un platano: 26enne miracolato

POZZOLEONE - Poco dopo le 5 di oggi sabato, 13 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada SP52 Bassanese in località Scaldaferro di Pozzoleone per un’auto finita contro un platano: ferito un giovane uomo che si stava recando al lavoro. I pompieri arrivati da Bassano hanno messo in sicurezza l’utilitaria e utilizzando cesoie divaricatori e martinetti idraulici, sono riusciti a liberare il giovane 26 enne. Il ferito è stato stabilizzato dal personale sanitario del SUEM e trasferito in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono durate circa due ore.

