Scontro semi-frontale: sei feriti, due sono bambini piccoli

POVE DEL GRAPPA - Scontro semi frontale tra due auto: sei feriti di cui due bambini piccoli verso le 14.30 a Calentiga di pove del Grappa.

I pompieri arrivati da Bassano hanno messo in sicurezza le auto e collaborato con il personale del Suem arrivato con due ambulanze, al soccorso di tre giovani che viaggiavano con una Fiat Punto e dei due bambini e la mamma a bordo di una Volkswagen Golf. Tutti i feriti sono stati assistiti e poi trasferiti in ospedale in ambulanza. Coinvolte nel sinistro anche altre auto parcheggiate a bordo strada.

Ultimo aggiornamento: 16:37

