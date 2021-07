Scontro tra auto: muore una settentanne di Montagnana, ferita la figlia

POJANA MAGGIORE - È deceduta a causa delle gravi ferite Luigina Nale di 70 anni di Montagnana (Padova) coinvolta giovedì sera in un incidente stradale a Pojana Maggiore nel Vicentino. La vittima viaggiava a bordo di una Peugeot insieme alla figlia, rimasta anche lei ferita e tutt'ora ricoverata.

L'incidente è avvenuto alle 18.30 in via Vicentina in località Cicogna e la Peugeot si è scontrata con una Volkswagen Golf guidata da un uomo, ferito ma in modo non grave. L'utilitaria delle due donne è stata sbalzata nel campo adiacente la strada intrappolando tra le lamiere madre e figlia. Dopo un lungo intervento dei vigili del fuoco per divaricare le portiere ed estrarre le due donne, la più giovane è stata portata all'ospedale in ambulanza. Per la 70enne invece è stato necessario l'intervento dell'elicottero perché le sue condizioni sono parse da subito molto gravi. Nelle ore successive al ricovero il quadro clinico è precipitato, fino al decesso sopraggiunto nella notte.