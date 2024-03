Precipita col parapendio vicino l'aeroporto di Thiene, grave un uomo di 64 anni

THIENE - Incidente in volo nella tarda mattinata di oggi, sabato 30 marzo, nel vicentino. Intorno alle 12 un uomo di 64 anni è precipitato con il proprio parapendio nelle vicinanze dell'aeroporto di Thiene. Immediata la chiamata ai soccorsi, l'uomo è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Vicenza. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza, l'auto medica e l'elicottero del Suem 118. Ancora in corso gli accertamenti per verificare la dinamica dell'incidente.