Frontale tra un furgone e una Panda: quattro persone ferite, una è grave

LONIGO - Grave incidente stradale oggi, 8 maggio 2021, a Lonigo, quattro persone sono rimaste ferite, una in modo grave. Poco dopo le 12:15, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 17 in via Carrara per un frontale tra un’auto e un furgone, nell'impatto è rimasta poi coinvolta anche una terza autovettura. Il bilancio è pesante quattro persone sono rimaste ferite, delle quali una è in codizioni serie.

I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dalla Fiat Panda scontratasi contro un furgone, un 46enne senegalese residente a Zimella privo di coscienza. L’uomo è stato stabilizzato dai sanitari del Suem e trasferito in eliambulanza a Vicenza. Assistiti dai sanitari anche la coppia all’interno del furgone e la giovane conducente dell’alfa Romeo Mito, pure loro trasferiti in ambulanza in ospedale a Vicenza. I carabinieri di Lonigo hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore.