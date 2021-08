Finisce nel burrone con la Panda e vola per sei metri

VICENZA - Oggi 14 agosto poco dopo le 11, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada che da Lusiana porta a Monte Corno per una utilitaria finita fuori strada in un burrone in mezzo al bosco: ferito il conducente. I pompieri arrivati da Asiago, si sono calati nella scarpata profonda circa sei metri dal livello stradale, hanno stabilizzato la Fiat Panda rovesciata ed hanno estratto il conducente, che è stato assistito dal personale sanitario del Suem.

L’uomo un 75enne di Zugliano è stato caricato su una barella e trasportato in discesa in mezzo al bosco fino alla strada sottostante, dove è stato caricato in ambulanza per poi essere trasferito in ospedale. Sul posto i carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.