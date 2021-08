Perde il controllo della moto e si schianta contro un cancello: Paolo muore a 35 anni

VAL DI LIONA - Un altro motociclista è morto, ieri sera, martedì 9 agosto, sulle strade vicentine. Paolo Spoladore, 35enne di Val di Liona, in uscita da una semicurva ha perso il controllo della sua moto, una Yamaha 1000, andando a sbattere contro un pilastro di sostegno del cancello di un’abitazione lungo la carreggiata. Inutile ogni tentativo di soccorso: le gravissime ferite riportate sono state fatali. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli agenti della polizia locale Basso Vicentino, intervenuti per i rilievi.

Lo schianto mortale è avvenuta in via Seccalegno, all’altezza del supermercato Prix. Il motociclista stava percorrendo poco dopo le 21 la strada in direzione di Orgiano quando ha perso il controllo della moto schiantatosi contro il palo di un cancello. Immediato l'intervento di un’ambulanza con medico a bordo: ma per il 35enne non c'è stato nulla da fare.