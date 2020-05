Con la Suzuki contro un platano: ricoverato in gravi condizioni all'ospedale

SAREGO - Esce di strada con la sua Suzuki e si schianta contro un platano. Un quarantenne è grave all'ospedale San Bortolo, ricoverato in codice rosso, dopo l'incidente avvenuto nella prima mattinata lungo la provinciale 500, in via Massima. Purtroppo il centauro, C.L.R., 40 anni, è finito contro la grossa pianta a lato strada, battendo violentemente la testa. Probabilmente l'uscita di strada è avvenuta mentre stava effettuando un sorpasso. I soccorsi e il trasporto all'osedale sono stati effettuati dai sanitari del Suem. Sono intervenuti i carabinieri. Ultimo aggiornamento: 14:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA