ARZIGNANO (VICENZA) - Incidente mortale in moto sabato pomeriggio, 16 ottobre, a Malè, in Trentino: vittima un 56enne di Arzignano, Lorenzo Rossetto. Secondo una prima ricostruzione la moto di Rossetto avrebbe tamponato un'auto che la precedeva, il centauro è finito sull'asfalto. Immediati i soccorsi ma purtroppo per il 56enne non c'è stato nulla da fare.