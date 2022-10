Perde il controllo della moto in curva e sbatte contro un furgone: muore 27enne. Grave un altro centauro di 23 anni

PIOVENE ROCCHETTE - Un giovane di 27 anni, Luca Radere, di Piovene Rocchette è morto dopo aver perso il controllo della moto finendo contro un furgone Volkswagen. E' successo nel primo pomeriggio di oggi in località Lona.

In precedenza c'erano stati altri incidenti con la moto nel vicentino. Il più grave a Fontanelle di Conco: un 23enne ricoverato a Vicenza in gravi condizioni. Altre due brutte cadute in moto si sono registrate sempre oggi pomeriggio a Villaverla e a Barbarano.