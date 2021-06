Si schianta con l'Harley Davidson sulla rotonda, muore 52enne di Sarcedo

COLCERESA - Ancora una vittima della strada, in una giornata funestata da diversi lutti. Poco dopo le 18, nel Marostiocense, sulla provinciale 111, la nuova Gasparona, un motociclista ha perso la vita schiantandosi sulla rotatoria di via Corso, in direzione Breganze - Colceresa. Le cause sono in corso di accertamento, ma la prima ipotesi delle forze dell'ordine è verosimilmente quella dell'eccessiva velocità.

APPROFONDIMENTI NIMIS Non vedono più i fanali della moto dell'amico, tornano... MINERBE/SAREGO Schianto in Ducati contro un carro attrezzi: Vincenzo muore a 47... FELTRE In moto contro un Suv, la vita di Leonardo spezzata a 42 anni Manager... PADOVA Ubriaco centra una moto e ammazza un fotografo. Stefano stava... BELLUNO Trentenne morto nell'incidente in moto, Claudio progettava il...

Il centauro, un 52enne di Sarcedo, è violentemente finito, autonomamente, addosso alla rotonda con la sua Harley Davidson, morendo praticamente sul colpo. La motocicletta è stata sequestrata, la salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Rilievi a cura della sezione radiomobile di Bassano del Grappa dell'Arma.