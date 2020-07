Esce con la sua Honda per fare benzina, si schianta e muore a 42 anni

VICENZA - Due incidenti mortali nella notte in Veneto con vittime 2 motociclisti: oltre a quello a Loria nel Trevigiano, una vittima c'è stata anche nel Vicentino.

E' sbandato perdendo il controllo della sua moto, una moto 750, ha colpito un palo poi una vettura in sosta : sbalzato sull'asfalto per una decina di metri è finito sul marciapiede. Così ha perso la vita il 42enne Mirco Scaggion ieri sera, 11 luglio, in centro a Pojana Maggiore.

Scaggion lavorava come operaio nell’azienda Laserjet - azienda finita da giorni alla ribalta delle cronache per il titolare Lino Fraron contagiato durante un viaggio in Serbia - ed era uscito da poco di casa in sella alla Honda 750 per fare benzina. Scaggion, fidanzato, lascia anche la mamma e due sorelle..

