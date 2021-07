ROMANO D'EZZELINO - Ancora un mortale nella giornata di oggi, davvero funesta nel Nordest. L'incidente mortale, l'ennesimo, è avvenuto a Romano d’Ezzelino, in via Martiri di Belfiore, in una zona industriale e commerciale giusto ai confini con la superstrada Valsugana, verso Romano Alto, in area Ca' Cornaro.

Intorno alle 16, un mezzo pesante stava eseguendo una manovra quando ha investito un pedone di circa 70 anni. L’uomo è morto sul colpo.