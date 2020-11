Travolta da un'auto mentre cammina: un terribile colpo, Sonia muore all'istante

VICENZA - Una donna vicentina è morta, oggi, a Poleo di Schio (Vicenza) a causa delle ferite riportate in un incidente. Secondo i primi rilievi effettuati dagli agenti della polizia locale Alto Vicentino la signora, pensionata e residente non lontano dal luogo del sinistro, è stata travolta da un'auto. Da chiarire se la pensionata stava attraversando l'arteria, molto trafficata in quel momento, oppure se stava camminando sul ciglio della strada. Dopo l'investimento immediato l'allarme alle forze dell'ordine: sul posto è giunta un'ambulanza del Suem 118 del vicino ospedale di Santorso, i cui sanitari non hanno potuto che constatare il decesso, che probabilmente è avvenuto sul colpo. Gli agenti hanno già informato dell'incidente mortale il p.m. di turno.

L'incidentre è successo alle ore 17:30, l'investitore è un ventiduenne alla guida di una Polo, mentre la vittima è Sonia Accigliani, 79 del posto. di venerdì 06 novembre.

