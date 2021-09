Esce di strada, si schianta contro un platano e si inabissa nel canale: muore a 40 anni

SAN BONIFACIO - Incidente mortale ieri sera a San Bonifacio. La vittima - E.B. le iniziali del suo nome - è un 40enne di Arzignan. L'uomo è uscito di strada con la sua Ford Focus, poco dopo le 23, finendo contro in platano e ribaltandosi in un canale a Locara, sulla regionale 11. Inutili i tentativi degli operatori del 118 arrivati sul posto con un'automedica ed un'ambulanza, assieme alla Polizia Stradale ed ai Vigili del fuoco di Caldiero che hanno dovuto lavorare fino all'1.30 per estrarre il corpo dell'uomo dalle lamiere della vettura.