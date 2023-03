Incidente a Quinto Vicentino, giovane travolto da un furgone muore sul colpo

QUINTO VICENTINO (VICENZA) - Terribile incidente questa sera, 8 marzo a Quinto Vicentino. L'impatto violentissimo nella zona di Villaggio Montegrappa in via Quintarello dove attorno alle 20 un giovane è stato travolto da un furgone. Immediata la chiamata ai soccorsi ma per il giovane non c'è stato niente da fare, è morto sul colpo.