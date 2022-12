Incidente mortale a Vicenza. Ciclista investito da un pulmino: la vittima è un uomo di 63 anni

VICENZA - Incidente stradale mortale oggi, sabato 10 dicembre, a Vicenza. Un uomo di 63 anni in sella ad una bicicletta è stato investito da un pulmino ed è morto. A dare l'allarme, assieme ad altri automobilisti, è stato proprio il guidatore del mezzo: sul posto è giunta un'ambulanza del Suem 118 dell'ospedale, i cui sanitari non hanno potuto che accertare il decesso del ciclista, che probabilmente è avvenuto sul colpo. Leggermente ferito lo stesso conducente del pulmino, poi trasportato al San Bortolo. A suo carico potrebbe ora essere aperto un fascicolo per omicidio stradale. Sul posto per i rilievi la polizia locale del capoluogo berico.