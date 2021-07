Attraversa la strada con il cane al guinzaglio: travolto e ucciso da un'auto in sorpasso

VICENZA - Attraversa la strada con il cane al guinzaglio e viene travolto e ucciso da un'auto in sorpasso. L'incidente mortale è accaduto questa mattina, sabato 31 luglio, intorno alle 7, a Vicenza, lungo via Ragazzi del 99. L'uomo un 66enne residente in città, è stato trasportato all'Ospedale San Bortolo dove è morto dopo qualche ora a causa delle lesioni riportate.

Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale di Vicenza la vittima ha attraversato la strada di corsa con il suo cagnolino, una prima auto si è fermata mentre una seconda ha eseguito un sorpasso e ha centrato in pieno il pedone. Alla guida dell'auto un 23enne la cui posizione è ora al vaglio della Procura berica.