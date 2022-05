Incidente mortale a Bassano del Grappa: morto un ragazzo di 19 anni, altri due feriti Foto

BASSANO - Incidente stradale mortale alle 4 di mattina di domenica 8 maggio 2022 Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza: un'auto è finita fuori strada e si è schiantata violentemente contro un muretto: un ventenne Giacomo Dal Fiacco ha perso la vita e altri due ragazzi sono rimasti feriti, fra le quali una ragazza non ancora maggiorenne. Il grave incidente è avvenuto in via Asiago. I pompieri hanno messo in sicurezza la Mercedes A 180 ed estratto i tre giovani rimasti incastrati nell’abitacolo. Purtroppo, nonostante i soccorsi del personale sanitario, il medico ha dovuto dichiarare la morte di un 20enne. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle prime luci dell’alba.

La dinamica dell'incidente

I primi dati acquisiti consentono di sostenere che l’autovettura Mercedes Classe A, condotta da un 25enne di Marostica, con a bordo due passeggeri, una ragazza 17enne di Marostica ed un 20enne di Nove, per cause in corso di accertamento, andava ad impattarsi autonomamente contro un muretto in cemento in corrispondenza del civico 154, causando la morte immediata del passeggero 20enne. Il conducente e la seconda passeggera sono stati ricoverati presso l’ospedale di Bassano del Grappa per le cure del caso, per quanto non versino in pericolo di vita. La salma posta a disposizione dal Pubblico Ministero di turno della Procura di Vicenza. Accertamenti tuttora in corso per accertare eventuali responsabilità.