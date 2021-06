Mirco è morto con la Triumph, la stessa moto con cui ha perso la vita il fratello Mauro

ROSA' - Uniti da uno stesso destino: Mirko e Mauro i due fratelli Marchetti sono morti entrambi in un incidente in moto, anzi con la stessa moto una Triumph. Mirco si è schiantato contro un cartello della segnaletica a Rosà in via Marconi all'alba di domenica, 20 giugno, e il suo corpo è stato trovato quattro ore da un'automobilista che si stava recando al lavoro.

Mauro è invece morto sette anni fa. Era marzo del 2014 quando Mauro Marchetti di 31 anni di Bassano del Grappa, ricercatore al dipartimento di Psicologia generale, muore ad una settimana dall'incidente in moto. Il trentunnene in sella alla sua moto Triumph, la stessa con cui ha perso la vita Mirko, aveva fatto un incidente a pochi metri dall’incrocio con la Stanga a Padova. Mauro abitava a Bassano nel quartiere Santissima Trinità, e all'epoca lasciò la mamma Alma Maria Gaio che viveva assieme al resto della famiglia lungo via Trentino, le due sorelle Melina e Marisa e i due fratelli Martino e Mirco. Ora i famigliari piangono anche Mirco.

Il papà, Giovanni Marchetti, era invece scomparso nel 2011 ed era molto conosciuto anche al di fuori di Bassano per la sua attività di impresario.