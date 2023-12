Operaio cade da quindici metri d'altezza nell'azienda HA Italia: morto a 48 anni

VICENZA - Incidente mortale sul lavoro questa mattina, 4 dicembre, nell'azienda HA Italia che si trova nella zona industriale di Vicenza. A morire è stato un operaio di 47 anni che lavora per una ditta esterna e che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe caduto da una quindicina di metri. Sono stati i colleghi a chiamare i soccorsi ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e lo spisal che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente.