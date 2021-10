Travolto mentre attraversa la strada, muore a 39 anni

DUEVILLE - Un uomo di 39 anni, residente a Dueville (Vicenza) è morto ieri sera alle 18.45 in un incidente stradale avvenuto lungo la Provinciale 248 Schiavonesca-Marosticana, nel territorio di Dueville. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale Nordest Vicentino l'uomo stava attraversando la strada, quando è stato investito da una Ford SMax condotta da un 57enne residente ad Abano Terme (Padova). Fatali le gravi ferite riportate dal 39enne deceduto all'istante. In corso accertamenti per stabilire se fosse in sella a una bicicletta o se la stesse spingendo a mano. Il Pm ha disposto il sequestro dei mezzi. La vittima è Hu Qiulei, di nazionalità cinese.