Frontale tra una Peugeot 206 e un'autocisterna: morto sul colpo l'automobilista

GAMBELLARA - Incidente mortale oggi, 9 marzo, alle 11:15, in via Calderina a Gambellara. Uno schianto frontale tra un’auto e un’autocisterna: purtroppo non c'è stato nulla da fare per l’automobilista. I pompieri accorsi da Lonigo, hanno messo in sicurezza i mezzi. Nonostante i soccorsi, il medico del Suem ha solo potuto constatare la morte dell’autista 86enne della Peugeot 206: si tratta di Luigi Tirapelle. I carabinieri e la polizia locale hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.