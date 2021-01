​Perde l'equilibrio e ruzzola per 20 metri fra gli alberi del pendio innevato

RECOARO TERME (VICENZA) - Incidente in montagna oggi nel Vicentino. Attorno alle 11.10, su segnalazione del gestore del Rifugio Cesare Battisti alla Gazza, il Soccorso alpino di Recoaro - Valdagno è stato allertato per un escursionista scivolato in una scarpata, nella fase di discesa da Campogrosso sul Monte Novegno. P.S., 54 anni, di Valdagno (Vicenza), che stava percorrendo il sentiero numero 143 - il Sentiero delle Mole - in direzione del Rifugio dove aveva la macchina, su un tornante ha perso l'equilibrio ruzzolando una ventina di metri tra gli alberi nel pendio innevato.

In contatto telefonico con i soccorritori, l'uomo ha fornito loro la descrizione e le coordinate del luogo in cui si trovava. In sei sono risaliti dal basso, lo hanno stabilizzato, imbarellato e assicurato con le corde per calarlo un centinaio di metri all'interno del canale. Arrivati sulla sottostante strada forestale, la barella è stata infine trasportata a spalla 600 metri, fino all'arrivo dell'ambulanza, partita poi verso l'ospedale di Valdagno.



