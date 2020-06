Perde il controllo della mtb e rovina a terra: 59enne raggiunto dai soccorsi, ricoverato a Santorso

COGOLLO DEL CENGIO - Continuano gli incidenti per escursionisti e biker su sentieri e percorsi di montagna. Oggi verso le 15 il Soccorso alpino di Arsiero è stato allertato dalla Centrale del 118 di Vicenza per un ciclista infortunatosi in località La Gruma.

G.P., 59 anni, di Malo (Vicenza), che stava scendendo lungo una strada bianca assieme ad altre persone, aveva infatti perso il controllo della propria mountain bike a pedalata assistita ed era caduto a terra. Dopo aver ricevuto informazioni e le coordinate dal punto da uno degli amici, sei soccorritori, tra i quali un medico e due infermieri, hanno raggiunto il luogo dell'incidente, prestando le prime cure all'uomo per un probabile trauma toracico. La squadra lo ha quindi imbarellato e trasportato a piedi fino al rendez vous con l'ambulanza, partita in direzione dell'ospedale di Santorso.

