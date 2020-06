L'auto sbanda e finisce sulla cuspide del guardrail: coppia ferita

LONIGO - I vigili del fuoco sono intervenuti oggi - 17 giugno - in via Dovaro a Lonigo, lungo la SP 17 quasi ai confini con Montebello, per un’auto finita contro la cuspide di un guardrail: due feriti. I pompieri arrivati da Lonigo hanno messo in sicurezza la Mercedes classe A, mentre la coppia di coniugi di 71 e 65 anni erano già assistiti dal personale sanitario del Suem per essere trasferiti in ospedale ad Arzignano.



Sul posto la polizia locale per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora con la rimozione del mezzo da parte del soccorso stradale. © RIPRODUZIONE RISERVATA