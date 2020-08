L'auto si schianta contro un platano: due in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LONIGO - All'alba di questa mattina, domenica 16 agosto, i vigili del fuoco sono intervenuti aa lungo la Strada provinciale 500 per un'auto finita contro un platano:I pompieri accorsi dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza la Renault Clio ed estratto il passeggero rimasto incastrato nell'abitacolo, mentre l'autista è riuscito a uscire da solo. I due feriti sono stati trasportati dall'ambulanza del Suem in ospedale con ferite di media gravità.