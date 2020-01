Incidente sul lavoro, operaio precipita dal tetto e cade dopo un volo di 5 metri: è gravissimo

CORNEDO VICENTINO - Gravissimo infortunio sul lavoro nella tarda mattinata di oggi (venerdì 10 gennaio) alla ditta Crocco di Cornedo Vicentino, via Monte Ortigara, nella zona artigianale. Un operaio vicentino di 22 anni, residente ad Altissimo (un altro comune del comprensorio), che lavora per una società esterna, per cause in corso di accertamento, è caduto da un'altezza di oltre cinque metri. A dare l'allarme sono stati alcuni dipendenti, che hanno sentito un forte colpo, rendendosi subito conto di quanto successo.



Le condizioni del ferito sono parse subito molto serie: sul posto è giunta un'ambulanza dell'ospedale di Valdagno ma contemporaneamente è stato chiesto l'intervento dell'elisoccorso, decollato dal policlinico di Verona. L'operaio, che è stato stabilizzato e intubato sul posto, è stato poi trasferito al San Bortolo di Vicenza, per essere subito dirottato nel reparto di rianimazione.



In corso di accertamento le cause dell'infortunio, per capire se si tratti di una caduta accidentale o causata dallo sfondamento del tetto: sul posto anche i carabinieri di Trissino e i tecnici dello Spisal dell'Ulss vicentina. Ultimo aggiornamento: 14:39