ISOLA VICENTINA - Trave colpisce in testa un operaio che lavorava in un cantiere: l'uomo di 43 anni è stato ricoverato in rianimazione al San Bortolo per un trama cranico e uno facciale, sarebbe in gravi condizioni. L'incidente sul lavoro è successo oggi, martedì 22 giugno 2021, a Isola Vicentina. Come riporta il Giornale di Vicenza, l'infortunio si è verificato alle 8.30 di mattina, sul posto il 118 e lo Spisal.