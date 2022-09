Esplosione in azienda, gravissimo operaio di 55 anni

MUSSOLENTE - Grave infortunio sul lavoro alla Fiore Tecnologies Spa di Mussolente (sede produttiva via Mazzolina e sede legale in via Pascoli) che produce grandi serbatoi di metallo per carburanti: un operaio di 55 anni, Sadjo Silà, originario della Guinea Bissau, padre di famiglia e delegato del direttivo Fiom-Cgil provinciale, è ricoverato in gravissime condizioni, in prognosi riservata, al San Bortolo di Vicenza per le ferite causate da un’esplosione che lo ha travolto. Oggi pomeriggio, 21 settembre, i lavoratori della Fiore Tecnologies Spa si riuniranno in assemblea in cui verrà indetto per domani, 22 settembre, uno sciopero di 8 ore.