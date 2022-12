Infortunio sul lavoro a Lonigo: precipita da un'altezza di 6 metri, grave un operaio

VICENZA - Versa in gravi condizioni l'operaio di 40 anni, rimasto coinvolto questa mattina in un infortunio sul lavoro, avvenuto in una conceria di Lonigo. L'uomo, per cause in corso di accertamento, è caduto da un'altezza di circa sei metri. A dare l'allarme sono stati i suoi colleghi di lavoro, che dopo aver sentito il tonfo hanno subito allertato le forze dell'ordine. Sul posto è giunta un'ambulanza del Suem 118, i cui sanitari hanno prestato all'operaio le prime cure. Una volta stabilizzato, l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Arzignano. La dinamica dell'incidente sul lavoro è al vaglio di carabinieri di Lonigo e dei tecnici dello Spisal dell'Ulss 8.