Agricoltore si ribalta in un fosso e finisce schiaccciato sotto un trattore: è vivo

VICENZA - Oggi 20 luglio, verso mezzogiorno, i vigili del fuoco sono intervenuti in un’area agricola nei pressi di via Monte Verena a Creazzo per soccorrere un agricoltore finito sotto un trattore.



L’uomo èp letteralmente miracolato: per cause in corso di accertamento dello Spisal si è infatti rovesciato più volte con il mezzo, finendo nel declivio sottostante in una siepe piena di rovi, rimanendo schiacciato dal trattore. I pompieri, arrivati per primi, hanno prestato il primo soccorso all’uomo. Hanno agganciato con un cavo d’ acciaio il mezzo e grazie a un paranco azionato a mano, fissato all’autopompa, hanno sollevato il trattore quel tanto da poter sfilare il 57 enne del posto che era cosciente.



Il ferito è stato stabilizzato dal personale sanitario del SUEM ed elitrasportato in ospedale al San Bortolo di Vicenza. © RIPRODUZIONE RISERVATA