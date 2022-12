Golf sbanda e distrugge 5 auto in sosta, nei guai il 21enne alla guida: è positivo all'alcoltest

VICENZA - A Isola Vicentina questa notte i carabinieri di Malo sono intervenuti in via Capiterlina per un sinistro stradale senza feriti. Sembrava un normale incidente, ma dalla ricostruzione emergeva che il giovane conducente della Golf nel perdere il controllo dell'auto andava a sbattere e danneggiare ben 5 vetture in sosta.

A seguito dei controlli eseguiti dai militari, il 21enne vicentino risultava positivo all’alcoltest e segnalato in stato di libertà alla Procura di Vicenza. La patente di guida veniva ritirata per i successivi provvedimenti. I mezzi coinvolti nel sinistro riportavano danni ingenti.

In seguito a Schio i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno segnalato in stato di libertà un 43enne campano, per evasione: sottoposto alla misura cautelare dei domiciliari in una comunità terapeutica del territorio, si allontanava dalla struttura senza autorizzazione per trascorrere una serata in un hotel con una ragazza.