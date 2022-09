Perde il controllo del Pajero, travolge due contatori e finisce all'imbocco di un sottoscala: ferito

ARZIGNANO (Vicenza) - Oggi - 17 settembre - verso le 4 del pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Mantovana ad Arzignano per un fuoristrada finito fuori dalla sede stradale, contro l’ingresso del sottoscala di un’abitazione, dopo la perdita di controllo del mezzo da parte dell'uomo che era al volante e che è rimasto ferito.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza il mezzo, che ha anche divelto due contatori dell’energia elettrica. Il ferito è stato assistito dal personale sanitario del SUEM.

Sul posto i tecnici della rete elettrica per il ripristino dei contatori. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.