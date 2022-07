Terribile frontale tra Mercedes: due feriti incastrati tra le lamiere, uno è grave

ROMANO D'EZZELINO - Violento frontale questa mattina, 20 luglio, attono alle 7: due persone sono rimaste ferite, delle quali una è grave. I vigili del fuoco sono intervenuti all'incrocio tra via Spin e via Palazzo Storto a Romano D’Ezzelino per lo scontro tra due auto: i pompieri arrivati da Bassano del Grappa, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto i due conducenti, rimasti incastrati al posto guida delle Mercedes Classe C ed A. I feriti, di cui uno in gravi condizioni, sono stati stabilizzati dal personale del Suem e trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

