Scontro su una strada di collina, grave 15enne in motorino: ricoverato in rianimazione

MAROSTICA - È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Bassano un 15enne rimasto ferito oggi in un incidente sulle colline scaligere. Il giovane nell'impatto ha riportato diversi traumi, i più pesanti alla colonna vertebrale, e numerose fratture. Ricoverato in rianimazione, è cosciente ma rimane in prognosi riservata.

Il giovane marosticense stava scendendo con il motorino lungo via Boli, su un tratto di strada subito sotto Crosara, e in una curva è avvenuto l'impatto con un furgoncino Renault Kangoo che stava risalendo la via. Il contatto è avvenuto probabilmente in una curva stretta. Auto e ciclomotore si sono trovati improvvisamente di fronte. La vettura ha impattato frontalmente col motorino: il ragazzo è caduto rovinosamente sull'asfalto e addosso a un muretto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem e gli agenti della polizia locale di Marostica, che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.