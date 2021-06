Non tira il freno mano: Grande Punto prende velocità, sfonda una rete e precipita su una casa

MONTECCHIO MAGGIORE - Una Grande Punto parcheggiata in una strada in pendenza inizia a muoversi, urta contro una rete di recinzione e poi precipita nella casa sottostante. I vigili del fuoco sono intervenuti oggi, 22 giugno, alle ore 15:40, in via Salita Castelli a Montecchio Maggiore per un’auto rovesciata a ridosso dell’abitazione sottostante la strada. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

L’auto era stata parcheggiata in una strada in pendenza, quando si è mossa autonomamente, probabilmente per il mancato funzionamento del freno a mano. Ha percorso qualche metro della strada per finire contro la rete di una recinzione e poi precipitare e rovesciarsi sulla casa che si trovava alcuni metri più in basso.

I pompieri arrivati da Vicenza e successivamente da Arzignano in quanto impegnati in un incidente con 4 automezzi tra cui l’autogrù e 12 operatori, hanno recuperato la Fiat Grande Punto, riposizionandola in strada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.