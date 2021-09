Sorpasso a un'auto sul Costo, con l'Aprilia contro una Bmw, paurosa carambola: gravi i due motociclisti Foto

COGOLLO DEL CENGIO (Vicenza) - Incidente oggi tra il 5° ed il 6° tornante della strada del Costo poco dopo le 16:30. D. C., 44enne di Schio, alla guida di una Aprilia, che percorreva via del Costo in direzione Roana, iniziava la manovra di sorpasso di auto Citroen C1, che procedeva nella stessa direzione, condotta da un 25enne padovano, G. M., di Piazzola sul Brenta.

Nello stesso momento sopraggiungeva un altro motociclista M. B., 29enne di Thiene, il quale, alla guida di una Bmw aveva già iniziato la manovra di sorpasso dei veicoli incolonnati in salita. Per cause in corso di accertamento, la Bmw urtava l'Aprilia, la quale, a sua volta, finiva contro la Citroen. A seguito dell'urto i due motociclisti perdevano il controllo del mezzo. L'Aprilia cadeva pochi metri dopo l'urto, mentre la Bmw proseguiva la corsa per alcune decine di metri, per poi urtare contro il muretto a sinistra della carreggiata, e quindi rovinare sull'asfalto.



Intervenuti elisoccorso e ambulanza che trasportavano i motociclisti all'ospedale di Vicenza. Illeso il conducente dell'auto. Traffico regolare ripristinato alle ore 18:45.